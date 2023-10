Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Gli stadi per gli Europei del 2032? “Si sceglieranno nel 2026. In linea di massima immaginiamo che a Roma, Milano e Torino uno stadio ci sarà. Mancheranno altri due stadi”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi.