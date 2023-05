Calcio: Abodi su giustizia sportiva,’contemperare esigenza tempestività con regolarità campionato’

Maggio 11, 2023

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “La stretta attualità, non solo quella calcistica, ci pone di fronte al problema della giustizia sportiva. Qui c’è una prima sensibilità, quella del rispetto dell’autonomia. Noi possiamo promuovere i principi della riforma della giustizia sportiva, e lo faremo in tempi brevi, ma questi principi devono trovare una corrispondenza in una autoriforma all’interno del sistema sportivo”. Lo dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

“La cronaca di questi mesi ci pone di fronte all’esigenza di trovare delle soluzioni alle problematiche emerse che consentano alla giustizia sportiva, anche in relazione alla giustizia ordinaria, di essere trasparente, credibile, indipendente e tempestiva. La tempestività si deve mettere anche in relazione con gli interessi dei terzi. Se penso a un campionato, e non soltanto di calcio, quello che succede a un club si riverbera su tutta la competizione. Per questo motivo bisognerà valutare come poter contemperare l’esigenza di tempestività con quella di regolarità del campionato, tanto più se l’oggetto del giudizio non è connesso con il campionato in corso, ma con quelli precedenti”, conclude Abodi.