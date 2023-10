Calcio: Abodi, ‘vincolo su San Siro? Non ne capisco le ragioni, spero possa essere superato’

Ottobre 20, 2023

Roma, 20 ott. – (Adnkronos) – Se lo stadio San Siro va abbattuto? “S. Siro ha un vincolo che mi auguro possa esser superato, spero si possa trovare un modo per mettere in relazione la storia, il presente ed il futuro. E’ un tema molto sensibile però una cosa è dire che c’è un vincolo, ma per S. Siro non ne capisco le ragioni, un’altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso è un vincolo di sentimenti, e quelli li lascio agli amici di Milano”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.“Io ho due esempi internazionali: quello dello stadio del Real Madrid e quello di Wembley, che è la storia per eccellenza, la storia del calcio. Lo hanno abbattuto e ricostruito perché l’obiettivo era renderlo attuale”. Con S. Siro farebbe lo stesso? “Sono dell’idea che questa opportunità non fosse messa in discussione a priori -aggiunge Abodi-, poi c’è il sindaco che è garante di tutta la comunità e ci sono le varie sensibilità”.