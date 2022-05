Maggio 18, 2022

Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Una finale è sempre una finale, a prescindere che si tratti di un Mondiale, di Champions League o di Conference. Le finali si vogliono sempre giocare e vincere, noi vogliamo farlo per il club e per la città”. Lo dice a Sky Sport Tammy Abraham, nel media day della Roma dedicato alla finale di Conference League contro il Feyenoord. “Ora ci attendono due finali: la prima contro il Torino, poi quella di Conference League. Non vediamo l’ora”.