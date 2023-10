Ottobre 12, 2023

Firenze, 12 ott. – (Adnkronos) – “Non è nelle mie competenze giudicare, noi siamo molto sereni e concentrati sulle due partite. Ciò che accadrà verrà giudicato da persone più in alto”. Così il difensore di Inter e Nazionale Francesco Acerbi, in merito al caso che vede coinvolto il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, indagato per scommesse illegali.