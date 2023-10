Calcio: Acerbi, ‘indossare maglia azzurra sempre un onore, dolorino si può sopportare’

Ottobre 12, 2023

Firenze, 12 ott. – (Adnkronos) – “Indossare la maglia dell’Italia deve essere sempre un onore, un privilegio. Spalletti ha parlato di attaccamento alla maglia ed è giusto, rappresentiamo una intera nazione. Il comportamento deve essere esemplare qua come nei club, per rispetto per noi stessi e per tutti serve un comportamento esemplare e questo è ciò che vuole il mister”. Così il difensore di Inter e Nazionale Francesco Acerbi, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano. “Noi non vogliamo farci male, così come non vogliono i club -aggiunge Acerbi-. Venire in Nazionale deve essere qualcosa che tutti sognano, non deve essere qualcosa in più. Deve essere voglia di ambire a qualcosa che va oltre, tutti vorrebbero giocare per la nazionale italiana. Il minimo dolorino si può sopportare, poi se il giocatore stesso ha paura di farsi male meglio non convocarlo…Dipende anche dal calciatore, se uno ha paura di farsi male ha molte più probabilità di infortunarsi”.