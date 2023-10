Ottobre 12, 2023

Firenze, 12 ott. – (Adnkronos) – “In passato è mancata un pizzico di spensieratezza come fu all’Europeo vinto. Abbiamo vinto l’Europeo che non eravamo favoriti ma quella era una squadra operaia, ognuno di noi faceva il massimo per raggiungere un traguardo insperato. Ora quella serenità c’è e sta a noi metterla in pratica”. Così il difensore di Inter e Nazionale Francesco Acerbi, in conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano.