Calcio: Acerbi, ‘scudetto ancora possibile solo se battiamo il Napoli’

Dicembre 7, 2022

Milano, 7 dic. – (Adnkronos) – Scudetto ancora possibile? “Certo, se vinciamo contro il Napoli. E’ una partita da dentro o fuori. Ci giochiamo tutto a gennaio, perché, a differenza della prima parte di campionato, non ci sarà più tempo per recuperare e non potremo più sbagliare”. Lo dice il difensore dell’Inter Francesco Acerbi in merito alla corsa scudetto che vede la squadra di Inzaghi distante ben 11 punti da quella di Spalletti. I nerazzurri dopo un inizio di stagione travagliato sono cresciuti molto nell’ultimo mese e mezzo prima della sosta trovando continuità di risultati. “Io non credo ci fossero problemi così grossi -sottolinea il 34enne lombardo al ‘Corriere dello Sport’-. Anche se ci sono stati atteggiamenti sbagliati. Mandarsi a quel paese, però, ogni tanto può anche essere utile e non bisogna necessariamente prendersela. Ovviamente dipende dallo spirito con cui si compiono certi gesti. E si nota sempre quando è quello giusto”.

Acerbi parla poi del suo addio alla Lazio. “Cominciamo dalla fine. Sarei rimasto a vita, altrimenti non avrei firmato per 5 anni ma sono stato comunque io a voler andare via. A giugno l’ho comunicato a Sarri, che avrebbe voluto tenermi. Ero stato contentissimo per il suo arrivo e non ho nulla da dire sul suo valore come allenatore: al contrario, è bravissimo, è forte e pensa calcio 24 ore su 24. Non mi sentivo adatto per quello che lui vuole da un difensore centrale. Io volevo divertirmi, fare quello che mi piace in campo: ho bisogno di anticipare l’avversario, di leggere il gioco. Sarri, invece, ha il suo sistema e o fai così o fai così”.