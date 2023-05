Calcio: Acerbi, ‘Se non andiamo in finale diranno che è un disastro’

Maggio 15, 2023

Milano, 15 mag. – (Adnkronos) – “Siamo concentrati come dobbiamo essere. Si respira un’aria positiva ma se non passiamo domani è un disastro, diranno che diventa una stagione di m…”. Così Francesco Acerbi, difensore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. “Noi sappiamo che non è così, ma basta una partita persa per far sì che si possa passare da una annata buona a una stagione fallimentare -aggiunge il 34enne lombardo-. Se passeremo, invece, ci esalteranno. Sappiamo quanto è forte il Milan, ma il destino dipende da noi. Finora abbiamo fatto una buonissima stagione, manca un pezzettino e le somme si tirano alla fine. Giocare la semifinale partendo da risultato favorevole ti dà carica, adrenalina ma anche paura. Come andrà dipende soprattutto da noi. Leao è il più forte del Milan, se gioca dà sicurezza ai compagni. Noi dobbiamo fare una partita più importante dell’andata. Troveremo un Milan orgoglioso, noi dovremo essere concentrati e determinati”. In estate Acerbi è arrivato in nerazzurro dalla Lazio.

“Non volevo fare la comparsa all’Inter e grazie ai compagni e allo staff e con il mio impegno, sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio. Sono contento tra virgolette, perché non è ancora finita. Ora la concentrazione è per domani, poi si penserà alle altre partite. Negli ultimi dieci anni ho sempre avuto stagioni abbastanza positive. Alla fine contano i risultati, le belle prestazioni sono lì a fianco e se non ci sono i risultati non te ne frega nulla. Per adesso è una buona annata, ma non abbiamo ancora fatto niente”.