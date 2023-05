Calcio: ad Arezzo presentata l’11esima edizione del ‘Bruno Beatrice’ previsto il 3 e 4 giugno

Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Ad Arezzo si prepara l’undicesima edizione del Memorial Bruno Beatrice. L’assessore allo sport Federico Scapecchi ha presentato l’evento assieme ad Alessandro Beatrice, il figlio del celebre calciatore degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta di Solbiatese, Arezzo, Ternata, Fiorentina, Cesena, Taranto, Siena e Montevarchi, al delegato provinciale del Coni Alberto Melis e al delegato Uisp Gino Ciofini. Appuntamento sabato 3 e domenica 4 giugno. “La passione che ogni anno mostrano i familiari -ha ricordato Federico Scapecchi- si abbina a motivi di solidarietà e di testimonianza dei sani valori dello sport. Il palcoscenico è adeguato: lo stadio Città di Arezzo”.

“Il nostro -ha aggiunto Alessandro Beatrice- è un grido di giustizia che portiamo avanti da 37 anni. Mi fa piacere inoltre ospitare un evento nell’evento che coinvolge una realtà importante legata al Pionta, un luogo della mia infanzia vissuta in via Masaccio”. E veniamo proprio al programma: come accennato, la partita organizzata grazie all’Associazione Colle del Pionta aprirà le danze sabato 3 giugno alle 14,45 dopo di che comincerà il memorial vero e proprio con due partite in contemporanea allo stadio e al campo Lebole. Ma nessun dubbio: a tutti sarà concesso giocarne almeno una dentro la casa degli Amaranto. Le 12 squadre iscritte saranno divise in 3 gironi all’italiana da 4. Dopo il loro completamento previsto per domenica mattina, spazio ai quarti di finale tra le 2 migliori classificate e le 2 migliori terze. Dopo di che una partitella tra ex calciatori farà da intermezzo e precederà semifinali e finale.