Calcio: agente Kvaratskhelia, ‘a breve adeguamento contratto’

Novembre 20, 2023

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – “Nel futuro prossimo ci saranno cambiamenti sul contratto. Kvaratskhelia è in ottima forma quest’anno, si è migliorato molto al Napoli e rispetto all’anno scorso le prestazioni sono migliorate ed anche suo padre, Badri, concorda con me. Lui ora è più maturo e gioca come una stella”. Così Mamuka Jugeli, agente di Kvicha Kvaratskhelia in merito al rinnovo di contratto del suo assistito con il Napoli. “Il presidente De Laurentiis è una bravissima persona che mantiene le sue promesse -aggiunge il procuratore georgiano a ‘Sport Imedi’-. Khvicha otterrà sicuramente ciò che merita nel prossimo futuro. È chiaro che è un ottimo giocatore che merita di più e lo otterrà. Kvaratskhelia e la sua famiglia sono soddisfatti”.