Calcio: agente Tonali, ‘E’ fatta? Stiamo partendo per la Romania’

Giugno 22, 2023

Milano, 22 giu. – (Adnkronos) – Giuseppe Riso e Marianna Mecacci, gli agenti di Sandro Tonali, hanno lasciato Palazzo Parigi dopo l’incontro con il Newcastle: “È fatta? Stiamo partendo per la Romania”, ha dichiarato Riso. L’entourage del calciatore e i dirigenti del club inglese stanno andando in Romania dove forse già domani il centrocampista, impegnato negli Europei Under 21, si sottoporrà alla visite mediche. Per Tonali è pronto un contratto di 6 anni a 8 milioni di euro più 2 di bonus, al Milan circa 80 milioni.