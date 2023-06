Calcio: Aia, il 3 luglio svelati gli organici e le nomine per la stagione 2023-2024

Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu. – (Adnkronos) – “Si terranno sabato 1 luglio e lunedì 3 luglio le riunioni del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che dovranno deliberare, rispettivamente, gli organici di arbitri, assistenti e osservatori per la Stagione Sportiva 2023/2024, e le nomine degli Organi Tecnici Nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano”. Lo annuncia l’Associazione italiana arbitri (Aia) in una nota. “Tutte le risultanze, comprese quelle degli organici nazionali, saranno rese note nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 3 luglio alle ore 14 presso la sede della Figc a Roma, per la quale è prevista una diretta streaming su questo sito e sui social ufficiali dell’Aia”, conclude il comunicato.