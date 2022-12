Calcio: Aiac, inaugurato a L’Avana un campo intitolato a Enzo Bearzot

Dicembre 4, 2022

Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – Da venerdì 2 dicembre c’è un campo di calcio intitolato a Enzo Berzot a L’Avana, capitale di Cuba. Si trova all’interno del liceo artistico y leterario di Regla, municipio della capitale cubana, ed è destinato a ospitare la scuola calcio “Forza Napoli Club Havana, la mano de Dios”. Venerdì si è svolta la cerimonia all’interno dell’istituto davanti a decine di ragazzi cubani.

A scoprire la targa è stata Fiorella Mannoia, madrina dell’occasione, l’ambasciatore italiano Roberto Vellano e Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. Insieme a loro presenti il vicecapo missione, Giulio Del Federico, e l’ambasciatrice Unicef nell’isola, Alejandra Trossero. L’iniziativa fa parte di un progetto tra l’Assoallenatori e la Federcalcio cubana.

Un’idea dell’Aiac, nata ai tempi della prima pandemia, come gesto di ringraziamento per la missione dei medici cubani in Italia per contrare l’emergenza sanitaria. I tecnici federali hanno svolto un corso a 25 allenatori selezionati della Federcalcio cubana. Oltre a Ulivieri è volato a L’Avana Gaetano Petrelli, docente della scuola allenatori di Coverciano e responsabile dell’area tecnica portieri delle Nazionali giovanili italiane, e il preparatore atletico Giambattista Venturati.