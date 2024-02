Calcio: alle 20.30 sui canali Netweek torna il Processo di Biscardi

Febbraio 19, 2024

Roma, 19 feb. – (Adnkronos) – Come di consueto, alle 20:30 sui canali Netweek torna Il Processo di Biscardi. Un appuntamento da non perdere sin dall’Anteprima, un vero e proprio viaggio dalle particolarità della 25/a giornata fino alle italiane impegnate in Champions League. A seguire, il salotto accoglierà ospiti d’eccezione: Marco Amelia, il prof Carlo Taormina, Fabrizio Bocca, Augusto Sciscione e il gradito ritorno dell’On. Maurizio Gasparri, tifoso appassionato e storico amico del Processo. A loro il compito di analizzare il momento di crisi di Juventus e Milan, staccate da un’Inter apparentemente inarrestabile, e delle altre formazioni impegnate nell’ultimo turno di campionato. Presente in studio anche Carlotta Desirello, con la Redazione di SportFocus24. Imperdibile, poi, l’appuntamento con il Moviolone gestito da Luca Vano, che allargherà la lente sugli episodi più controversi di giornata, lasciando spazio successivamente alle Bombe di Bargiggia. Oggetto del sondaggio odierno, il futuro di Mazzarri al Napoli tutt’altro che scontato: non mancheranno, dunque, le sorprese. Non perdetevelo!