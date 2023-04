Calcio: Allegri, ‘attesa per il 19 aprile? Lo viviamo serenamente’

Aprile 15, 2023

Torino, 15 apr. (Adnkronos) – “Come viviamo l’attesa per il 19 aprile? Lo viviamo serenamente, ormai ci siamo fatti una bella corazza perché siamo concentrati sulle partite. Al netto dei 15 punti abbiamo ancora l’Atalanta da prendere che è a -4 davanti e oltretutto abbiamo il Bologna dietro visto che è a -1. Siamo fiduciosi in quello che facciamo anche perché lavoriamo tutti i giorni per cercare di migliorarci in tutto quello che c’è da migliorare”. Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della gara con il Sassuolo al 19 aprile quando il Collegio di Garanzia dello sport si esprimerà sul ricorso dei bianconeri contro la penalizzazione di 15 punti.