Maggio 10, 2023

Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – “Per quanto riguarda la formazione non ho deciso, l’unico che non gioca sicuramente è Bremer che ha avuto un affaticamento alla coscia. Niente di che ma non sarà a disposizione, gli altri stanno tutti bene”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia.