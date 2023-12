Calcio: Allegri, ‘Chiellini inizia un nuovo percorso, ha le qualità per ricoprire diversi ruoli’

Dicembre 14, 2023

Torino, 14 dic. – (Adnkronos) – “Giorgio l’ho sentito dopo il suo addio al calcio giocato, credo che abbia tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli, starà a lui scegliere e iniziare un percorso nuovo, completamente diverso da quello che ha fatto finora e dove deve iniziare da zero”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa, in merito al futuro del suo ex capitano Giorgio Chiellini.