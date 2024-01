Calcio: Allegri, ‘Chiesa e Yildiz possono coesistere ma non ora, più avanti si vedrà’

Gennaio 15, 2024

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – “Chiesa e Yildiz possono coesistere? Sì, in questo momento però abbiamo un equilibrio che vogliamo mantenere. Magari più avanti si vedrà. Ora c’è il girone di ritorno: serve equilibrio, far punti sarà più difficile rispetto all’andata. C’è da stare molto attenti”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.