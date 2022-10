Ottobre 4, 2022

Torino, 4 ott. – (Adnkronos) – “Federico ha svolto mezzo allenamento ieri e mezzo oggi con la squadra, va valutato giorno dopo giorno e poi lo faremo giocare in amichevole. Paul ieri ha corso per la prima volta, vediamo nei prossimi giorni”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky alla vigilia del match di Champions League contro il Maccabi Haifa, si esprime così in merito alle condizioni fisiche dei due lungodegenti Federico Chiesa e Paul Pogba.