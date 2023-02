Calcio: Allegri, ‘con la Salernitana è uno scontro salvezza’

Febbraio 6, 2023

Torino, 6 feb. – (Adnkronos) – “La partita di domani è complicata perché è un ambiente difficile. Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Sarà importante affrontarli con il piglio giusto, anche perché vedendo la classifica è uno scontro diretto”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con la Salernitana. “In questo momento c’è un dato di fatto che ci sono stati tolti 15 punti. Bisogna prima di tutto dare degli obiettivi: prendere per primo il dodicesimo e scalare in avanti. Riuscendo a fare così vinceremo sicuramente delle partite, per prendere quelli davanti bisogna vincere. Ci consente di tenere alta l’attenzione, quando giocheremo l’Europa League e poi la Coppa Italia”, aggiunge Allegri.