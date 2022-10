Calcio: Allegri, ‘contro il Maccabi obbligati a vincere, sarà una partita complicata’

Ottobre 4, 2022

Torino, 4 ott. – (Adnkronos) – “Non ci rimane altro che la vittoria. Affrontiamo una squadra che a Lisbona ha fatto una buona partita e soprattutto un buon primo tempo, corrono, pressano e giocano a tutto campo. In casa contro il Paris Saint Germain ha fatto la stessa cosa, fino al 70′ erano 1-1. Sarà una partita complicata come tutte quelle che giochiamo in Champions”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match di Champions League con il Maccabi Haifa. Israeliani e bianconeri hanno perso le prime due partite del girone. “Veniamo da una bella partita contro il Bologna, bisogna fare una prestazione a quei livelli andando a migliorare la parte tecnica per cercare di portare a casa la vittoria”, aggiunge il tecnico livornese.