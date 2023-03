Calcio: Allegri, ‘contro la Samp uniche certezze Peric e Vlahovic’

Marzo 11, 2023

Torino, 11 mar. – (Adnkronos) – “La formazione non la so ancora, ma in due giocano certamente: c’è il rientro di Perin in porta e poi Vlahovic attaccante”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. “La formazione la deciderò domani vedendo chi ha smaltito meglio le fatiche -prosegue il tecnico bianconero-. Bisogna essere lucidi, abbiamo tanti giocatori che hanno fatto molte partite. Devo valutare il recupero di Bonucci, le condizioni di Danilo e di Bremer e poi deciderò. Ci sono Rugani e Gatti pronti a giocare. Se decidessi di farli giocare, non ci sarebbero problemi. Rientrano De Sciglio e Iling. Milik speriamo di averlo con l’Inter, Chiesa non ha niente ma ha questo fastidio e domani non ci sarà ma speriamo di riaverlo giovedì. Di Maria invece è a completo riposo e giovedì sarà a disposizione. A centrocampo giocherà uno tra Paredes e Barrenechea”.