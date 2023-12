Calcio: Allegri, ‘decreto crescita? La Juve è serena, ha un patrimonio di giovani importante’

Dicembre 29, 2023

Torino, 29 dic. – (Adnkronos) – “Sul decreto crescita mi esprimo calcisticamente. Fortunatamente la Juve ha un patrimonio importante di giovani che potrà tenere e sviluppare in futuro. La Juve sotto questo aspetto deve rimanere molto serena e tranquilla”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium con la Roma. “E’ importante che la Juve l’anno prossimo inizi a giocare il nuovo triennio in Champions League e faccia una seconda parte di stagione nel migliore dei modi”, aggiunge il tecnico livornese.