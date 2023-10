Calcio: Allegri, ‘derby importante ma non è il crocevia della stagione’

Ottobre 6, 2023

Torino, 6 ott. – (Adnkronos) – “È una partita importante, è la stracittadina e per noi sarebbe un salto in avanti in classifica. Conta fare una bella prestazione contro un Torino arrabbiato, è un derby e le squadre di Juric sono sempre molto forti, ci sarà da battagliare. Non credo sia però una partita crocevia. In questo momento non ci sono partite decisive”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia del derby della Mole contro il Torino. “Non ci saranno stravolgimenti e cambiamenti di modulo -sottolinea il tecnico bianconero-. A Bergamo non ci siamo accontentati del pari, l’Atalanza è una squadra forte e nel finale siamo stati solo poco convinti. Abbiamo però fatto una partita importante difendendo bene, domani sarà una partita diversa con lo stadio pieno e il pubblico ci dovrà dare una mano. Dovremo essere pronti mentalmente, fisicamente e tecnicamente”.