Calcio: Allegri, ‘Di Maria e Bremer stanno bene, Rabiot e Alex Sandro potrebbero riposare’

Maggio 2, 2023

Torino, 2 mag. – (Adnkronos) – “Rabiot forse non è ai livelli di qualche mese fa, però anche l’altro giorno a Bologna ha fatto una partita importante. Domani è possibile che riposi. Di Maria sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia e potrà essere della partita. Da lui ci aspettiamo tanto come da tutti. Tutti devono mettersi a disposizione della squadra, ognuno con le sue caratteristiche. Lui può fare la differenza all’interno di una partita. Anche Bremer sta bene, aveva bisogno di recuperare perché aveva giocato tanto. Anche lui è il primo anno che gioca ogni tre giorni, domani rientra in campo. Credo riposerà Alex Sandro che ha giocato molto, in questo momento dove bisogna spingere molto energie fresche e nuove tornano utili”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia del match con il Lecce.