Maggio 31, 2022

Torino, 31 mag. – (Adnkronos) – “Deve tornare a essere se stesso, c’è stato un momento in cui si è fatto trascinare dal fatto che era il nuovo Messi. Un giocatore non può emulare o pensare di essere un altro. Ha ancora tanto da dare: ha qualità tecniche straordinarie, gioca in modo divino”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn, in merito a Paulo Dybala, ormai ex attaccante bianconero.