Calcio: Allegri, ‘era importante passare il turno ma il 2° tempo non va bene’

Marzo 16, 2023

Friburgo, 16 mar. – (Adnkronos) – “Oggi era importante passare il turno, ma dobbiamo migliorare in alcune situazioni come nella gestione della superiorità numerica nel secondo tempo: in quel caso bisognava fare scelte diverse nella gestione del pallone. Un po’ dipende anche dalle caratteristiche dei nostri giocatori, la maggior parte sono contropiedisti”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta così il successo per 2-0 dei bianconeri a Friburgo che li qualifica ai quarti di finale di Europa League. “Sono contento per il gol di Vlahovic dal punto di vista mentale, ma io penso al secondo tempo e dico che non va bene. Dobbiamo gestire meglio queste situazioni. Non possiamo fare errori così sulle scelte e le linee di passaggio, così non va bene”, aggiunge il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.