Calcio: Allegri, ‘faremo tutto il possibile per andare in finale di Coppa Italia’

Aprile 3, 2023

Torino, 3 apr. – (Adnkronos) – “Faremo tutto il possibile per arrivare in finale”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. “Poi nel calcio bisogna avere un equilibrio al di là dei risultati positivi o negativi -aggiunge Allegri-. Ora la Juve è così e l’Inter è in un’altra posizione. Nel calcio basta una partita per far cambiare l’opinione pubblica basta vedere Napoli-Milan di ieri. Il Milan lo davano per spacciato ed è andato a vincere la partita a Napoli in modo meraviglioso. L’equilibrio deve regnare soprattutto da noi alla Continassa. Io detesto chi si fa prendere da facili entusiasmi e quelli che vanno in depressione. Niente e nessun risultato può spostarci a livello mentale”.