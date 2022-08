Calcio: Allegri, ‘fin qui fatto un ottimo mercato e la società è sempre vigile’

Agosto 4, 2022

Villar Perosa, 4 ago. – (Adnkronos) – “Per quanto riguarda il mercato la società è sempre vigile. È normale che da un giorno all’altro non possiamo vendere e comprare tutti i giocatori, però la società ha fatto un ottimo mercato con gli arrivi di Bremer, Pogba e Di Maria e anche Gatti che è un giovane che si sta dimostrando valido”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri si esprime così sul mercato della Juventus al termine dell’amichevole in famiglia a Villar Perosa vinta 2-0 contro la formazione Under 23.