Marzo 8, 2023

Torino, 8 mar. – (Adnkronos) – “E’ una partita di livello europeo contro una squadra quarta in classifica in Bundesliga, imbattuta nel girone, fisica e organizzata. E’ la gara d’andata, dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria perché andare in Germania con un risultato di vantaggio è importante”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match con il Friburgo, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.