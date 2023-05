Calcio: Allegri, ‘ho altri due anni di contratto, dal 5 giugno penseremo a prossima stagione’**

Maggio 27, 2023

Torino, 27 mag. (Adnkronos) – “Ho altri due anni di contratto e mi impegnerò fino alla fine affinché la Juventus l’anno prossimo torni a competere per il campionato. Questo lo decideremo il 5 giugno con il confronto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Max Allegri alla vigilia della gara con il Milan, parlando del suo futuro in bianconero. Se sento che è cambiato qualcosa nella fiducia con la società? Non è assolutamente cambiato niente, è normale che quando mancano i risultati tutti ci si facciano delle domande. Ho parlato con la proprietà quattro giorni fa e sono state parole di sostegno che ci possono fare solo bene. Se ho pensato di dare le dimissioni? L’altra sera dopo Empoli abbiamo passato quattro giorni pesanti. La Juventus, al momento è seconda in classifica e ha una classifica migliore dell’anno scorso. In un’annata difficile con tanti infortuni, da Pogba a Chiesa. Questi non sono alibi però al momento la Juventus ha migliorato la stagione dell’anno scorso”, ha aggiunto Allegri che su quella di domani che potrebbe essere la sua ultima partita in casa, ha ribadito: domani è l’ultima partita di questa stagione in casa e bisogna farla per bene, perché è sempre Juventus-Milan. Loro hanno l’obbiettivo di entrare in Champions, la matematica non ci lascia fuori da niente. Ma bisogna essere molto bravi e sicuramente la sconfitta di Empoli ha complicato il percorso”.