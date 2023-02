Calcio: Allegri, ‘la penalizzazione non deve essere un alibi’

Febbraio 1, 2023

Torino, 1 feb. – (Adnkronos) – “Dopo la buona reazione con l’Atalanta, due giorni dopo la penalizzazione, contro il Monza c’è stato un rimbalzo negativo. I 15 punti però non sono un alibi, ci penserà la società a difenderci”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, nei quarti di finale di Coppa Italia. “Non dev’essere un alibi o una giustificazione, dobbiamo andare in campo e fare quanto occorre fare -aggiunge Allegri-. Forse è la prima volta che vengono tolti 15 punti dalla classifica, eri terzo e torni sotto. Bisogna gestire la situazione nel migliore dei modi. La partita di Coppa Italia va fatta al meglio, faremo il massimo”.