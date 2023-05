Calcio: Allegri, ‘la squadra sta bene, serve lo stesso atteggiamento avuto a Bergamo’

Maggio 10, 2023

Torino, 10 mag. – (Adnkronos) – “Tutta la squadra sta bene, ieri abbiamo fatto un bell’allenamento. Anche domenica chi è entrato ha fatto bene, domani dovrà essere lo stesso”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia. “Partita da tridente? Serve l’atteggiamento che abbiamo avuto a Bergamo, Bologna e contro il Lecce. È difficile difendere in 3 perché prendiamo gol dobbiamo difendere in 10 anche 11”, aggiunge il tecnico bianconero in conferenza stampa.