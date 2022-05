Calcio: Allegri, ‘leader futuri della Juve? De Ligt e Locatelli’

Maggio 31, 2022

Torino, 31 mag. – (Adnkronos) – I leader della Juventus in futuro? “Ce ne sono due, De Ligt e Locatelli. Manuel è stato un ottimo acquisto, in futuro potrà essere il capitano: ha le caratteristiche tecniche e morali che servono per giocare tanti anni alla Juventus”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nel corso di un’intervista a Dazn. “Danilo è stato una piacevole sorpresa, quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso, deve parlare poco e deve mettere sempre davanti la squadra, è quest’ultima che lo riconosce come tale”.