Settembre 30, 2023

Torino, 30 set. – (Adnkronos) – “Dobbiamo avere continuità e viaggiare a velocità di crociera, come dico sempre. Innanzitutto dobbiamo crearci il nostro vantaggio accumulando punti per l’obiettivo della qualificazione in Champions ma senza rinunciare al sogno più grande”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Bergamo con l’Atalanta.