Calcio: Allegri, ‘mercato? Ora non ne parliamo, facciamo più punti possibili da qui al 7 gennaio’

Dicembre 7, 2023

Torino, 7 dic. – (Adnkronos) – “Non è il momento di parlare di mercato. Prima facciamo più punti possibili fino al 7 gennaio, quando finisce il girone d’andata e poi si vede”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. “Lo scorso anno il girone d’andata fu molto buono nelle difficoltà -rivendica il tecnico livornese-. Facciamo un lavoro per cui dobbiamo portare i tre punti a casa. Migliorare i punti dello scorso anno significa migliorare anche la posizione in classifica. Dobbiamo aspettare il 7 gennaio per vedere”.