Aprile 29, 2023

Torino, 29 apr. – (Adnkronos) – “Il momento difficile è ora, non quando ci hanno tolto i 15 punti”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, in merito alle difficoltà dei bianconeri: “Tutti noi compresa la società dobbiamo essere un blocco unico, perché abbiamo 35 giorni che sono i più importanti della stagione. Bisogna essere un blocco granitico e parlo a 360 gradi”, aggiunge Allegri.