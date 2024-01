Calcio: Allegri, ‘orgoglioso delle 400 panchine con la Juve, domani vogliamo la semifinale’

Gennaio 10, 2024

Torino, 10 gen. – (Adnkronos) – “Sono molto contento di raggiungere il traguardo delle 400 panchine con la Juventus e avere davanti due mostri sacri come Trapattoni, che ho avuto come allenatore a Cagliari, e Lippi a cui sono legato a livello affettivo. E’ un grande onore per me ma domani la cosa più importante è che c’è una semifinale da raggiungere”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Frosinone, dove raggiungerà il traguardo delle 400 panchine in bianconero.