Marzo 11, 2023

Torino, 11 mar. – (Adnkronos) – “La penalizzazione non è né un ostacolo, né uno stimolo. Noi sul campo bisogna fare i punti che servono. Vincere il campionato è difficile, ma siamo nella condizione di poter, domani, prendere un pezzo di vantaggio. Poi ripeto: quanto succede fuori non deve interessarci”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, in merito ai 15 punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri in classifica.