Calcio: Allegri, ‘per lo scudetto servono dagli 86 ai 90 punti, Napoli favorito’

Settembre 2, 2023

Torino, 2 set. (Adnkronos) – “Penso che quest’anno servano da 86 a 90 punti per vincere lo scudetto. Il Napoli è favorito perché è campione in carica, il Milan anche ieri ha fatto un’ottima partita però siamo solo all’inizio, noi dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare, sapendo che sarà dura: per la Champions ci sono anche Inter, Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina. Le prime quattro usciranno da queste squadre e ci vorranno 76 punti”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Empoli.