Marzo 11, 2023

Torino, 11 mar. – (Adnkronos) – “Pogba è a disposizione, non è che perché ha fatto ritardo una volta e non è stato convocato giovedì rimane fuori per sempre”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria, annuncia il ritorno di Paul Pogba tra i convocati.