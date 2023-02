Calcio: Allegri, ‘Pogba sta meglio ed è convocato, se c’è bisogno giocherà’

Febbraio 27, 2023

Torino, 27 feb. – (Adnkronos) – “Pogba sta meglio ed è convocato”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il ritorno tra i convocati di Paul Pogba. “Se c’è bisogno domani lo metteremo dentro, sicuramente non ha un minutaggio altissimo”, aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino. “Chiesa ieri ha fatto allenamento con la squadra dopo sei giorni. Difficilmente potrà partire dall’inizio, giocatori che arrivano da un lungo periodo di inattività vanno gestiti., però sta bene. Bonucci sta molto meglio, sono molto contento perché ha ripreso confidenza con il campo. Sta bene ma si siederà di nuovo vicino a me domani”.