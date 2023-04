Calcio: Allegri, ‘quando la Juve perde si scrivono cose non vere, la gente ha tanta fantasia’

Aprile 29, 2023

Torino, 29 apr. – (Adnkronos) – “Quando una squadra perde, soprattutto la Juventus, vengono tirate fuori illazioni: la gente ha fantasia e vengono dette cose non vere”. Lo dice l’allenatore della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna, in merito alle indiscrezioni relative a una sua sfuriata dopo il ko con l’Inter in Coppa Italia. “Quando le cose non vanno bene, e capiterà ancora anche se uno spera di no, se ne diranno altre. Bisogna fare in modo di non essere la squadra che perde”, aggiunge Allegri.