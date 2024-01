Calcio: Allegri, ‘Rabiot e Chiesa recuperati’

Gennaio 15, 2024

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – “Rabiot sta bene, è recuperato così come Chiesa, che sarà a disposizione. Chi viene in panchina sarà determinante. Domani valuterò se Rabiot giocherà dal primo minuto o meno”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo.