Calcio: Allegri, ‘scudetto? Nessuno rifiuta questa parola ma dobbiamo essere realisti’

Ottobre 27, 2023

Torino, 27 ott. (Adnkronos) – “Ci sono molte insidie in questa partita, perchè il Verona era partita molto bene e ha grande forza fisica. Noi per dare valore alla vittoria di Milano dobbiamo fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quello che abbiamo fatto”. Queste le parole del tecnico della Juventus Max Allegri, alla vigilia della gara con l’Hellas allo Stadium. “Cosa vuol dire tornare in testa alla classifica? Nessuno vuole cacciare indietro la parola scudetto. Dobbiamo essere realisti, noi stiamo lavorando bene e quotidianamente per migliorare. Bisogna consolidare questo futuro e costruire una squadra solida. Bisogna avere chiaro che l’obiettivo è entrare nelle prime quattro”, ha aggiunto il tecnico bianconero.