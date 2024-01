Calcio: Allegri, ‘scudetto non deve essere un’ossessione, Juve ha futuro importante’

Gennaio 15, 2024

Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – “La differenza è che l’Inter, e non solo da ora, ha una squadra costruita per vincere lo scudetto; mentre la Juventus ha iniziato un percorso diverso. È su questo che noi dobbiamo lavorare, senza metterci nella testa l’ossessione dello scudetto”. Lo dice l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Sassuolo. “Siamo alla Juve e dobbiamo dare il massimo, vedendo come crescono i ragazzi. Il futuro non finisce a maggio, ma penso che questa Juve abbia un futuro importante nei prossimi cinque anni”, aggiunge Allegri.