Calcio: Allegri, ‘si gioca per il risultato, il fine è quello’

Dicembre 29, 2023

Torino, 29 dic. – (Adnkronos) – “Si gioca per il risultato, altrimenti sarebbe un campionato senza punti. Il fine è quello, poi ci si può arrivare con prestazioni ottime o meno buone, anche i giudizi dei media si basano su questo perché se Vlahovic fa gol gioca bene, se non fa gol gioca male”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium con la Roma.