Maggio 13, 2023

Torino, 13 mag. – (Adnkronos) – “Stiamo facendo un buon lavoro per far crescere i giocatori. Siamo secondi in classifica e questo a inizio campionato per come sono andate le cose era difficile pensarlo”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese.