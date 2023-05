Calcio: Allegri, ‘stagione con tante vicissitudini dentro e fuori campo, vogliamo chiuderla bene’

Maggio 2, 2023

Torino, 2 mag. – (Adnkronos) – “Il bilancio va fatto a fine anno, abbiamo ancora due obiettivi davanti che sono uno dei primi quattro posti e l’Europa League. Come in tutte le annate ci sono state cose positive e negative, stimo lavorando per cercare di tornare a lottare per il campionato fino alla fine. Quest’anno non ci siamo riusciti, abbiamo avuto delle vicissitudini dentro e fuori dal campo e bisogna essere bravi a chiudere l’annata”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lecce.

“Il calcio è bello perché varia da una partita all’altra -prosegue il tecnico bianconero-. Mercoledì dopo Milano si parlava di stanchezza, solite robe che si dicono quando una squadra perde, poi fai una buona partita e si è ritrovata la condizione. La squadra ha una buona condizione, ora il fattore mentale fa la differenza. Abbiamo qualche punticino di vantaggio ma abbiamo due scontri diretti. Un mini campionato dove partiamo a un punto dalla Lazio e dobbiamo andare a recuperala”.

“Ad aprile è andata così, a febbraio e marzo abbiamo fatto tante vittorie. Ci sono questi momenti, non scordiamoci che fino alla scorsa settimana eravamo dentro tutte le competizioni. Se arrivi ad aprile in tutte le competizioni vuol dire che la stagione sta andando bene, poi alla Juventus andare meglio significa vincere. Nello sport non vince sempre il solito, è impossibile sempre vincere come è impossibile sempre perdere. Visto che ultimamente abbiamo perso diverso volte magari domani abbiamo l’obiettivo di tornare a vincere”, conclude Allegri.